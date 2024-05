Ok definitivo Camera a ddl cyberbullismo | nasce Giornata rispetto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Roma, 15 mag. (askanews) – L’aula dellaha approvato in via definitiva il ddl di prevenzione e contrasto del bullismo e del. Il testo è passato all’unanimità con 232 favorevoli e nessun contrario. Il provvedimento prevede una delega legislativa al Governo per l’adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e delentro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento. I decreti attuativi, tra le altre cose, dovranno potenziare il servizio per l’assistenza psicologica e giuridica delle vittime di atti di bullismo e(o ai loro congiunti) attraverso il numero pubblico ‘Emergenza infanzia 114’ (dotato anche di un servizio di geolocalizzazione e di un servizio di messaggistica istantanea), accessibile gratuitamente e attivo ...