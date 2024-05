(Di mercoledì 15 maggio 2024) Il valore di indice di massa corporea (Bmi) non sarebbe appropriato per le modifiche della composizione corporea con l'invecchiamento Il valore di indice di massa corporea (Bmi) che definisce l', riconosciuto a livello internazionale, non sarebbe adeguato a stabilire la presenza della malattia negli adulti sopra i 40 anni, per i quali servirebbe stabilire un

Obesità, per gli over 40 bisogna cambiare criteri: studio - Obesità, per gli over 40 bisogna cambiare criteri: studio - Il valore di indice di massa corporea (Bmi) non sarebbe appropriato per le modifiche della composizione corporea con l'invecchiamento ...

Glicemia a digiuno alta - Glicemia a digiuno alta - Buongiorno, sono un uomo di 50 anni, alto 1.86 e peso 81kg. Alle ultime analisi del sangue mi è stata trovata la glicemia a 101. Il medico di base mi ha detto di non preoccuparmi. Siccome ho diversi c ...