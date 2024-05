NXT 14 05 2024 Ecco perché il campione non sei tu

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, puntata che darà il via ai match di qualificazione per incoronare la primassa Nordamericana di NXT, inoltre sempre parlando di titoli nel Main Event avremo L’NXT Heritage Cup messa in palio. Partiamo Backstage: Ancora prima che lo show inizi viene rinvenuto Noam Dar agonizzante sul pavimento, attaccato da qualcuno, il resto dei Meta Four è in subbuglio, con Lash che nega sia stato Williams. A HBK piace proprio la storia dell’assalitore misterioso. Video Package: Ava Raine ci fa un recap dell’NXT Women Combine di settimana scorsa e dà via ufficialmente alla puntata Spogliatoio: La fresca di draft Kiana James incoraggia Izzi Dame a prendere il sopravvento a NXT come lei farà a Raw Backstage: Sol Ruca si dichiara fiera di essere stata la prima nel Women’s combine di settimana scorsa e ci promette che scalerà quella ...