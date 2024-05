Nuovo Bollettino Flegreo | Pozzuoli si mobilita

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L’Osservatorio Vesuviano ha pubblicato ieri, come ogni martedì pomeriggio, ilsettimanale. Sono stati rilevati 187 terremoti. Il sollevamento nell’ultimo mese è stato di circa 20 mm. Non ci sono variazioni dei parametri geochimici e del riscaldamento. Non ci resta che convivere in “serenità” con le scosse in attesa della verifica dei fabbricati. Si resta, Il Blog di Giò.

Non lascerà a breve l'ospedale dove è ricoverato. I medici "hanno valutato che sia ancora necessaria la degenza in ospedale per Cateno De Luca ". Lo afferma una nota relativa alla condizioni di Salute del laeder di Sud chiama Nord e della lista ...

Mercato auto: positivo primo quadrimestre in tutta la Campania tranne che a Salerno - Mercato auto: positivo primo quadrimestre in tutta la Campania tranne che a Salerno - Stampa È positivo il bilancio del mercato dell’auto in Campania: dall’inizio dell’anno, infatti, la crescita ha interessato sia i comparti del nuovo e dell’usato, che le radiazioni. Nel dettaglio, sec ...

Aci Napoli, in Campania mercato automobilistico in ripresa: +8% nel primo quadrimestre rispetto al 2023 - Aci Napoli, in Campania mercato automobilistico in ripresa: +8% nel primo quadrimestre rispetto al 2023 - È positivo il bilancio del mercato dell’auto in Campania: dall’inizio dell’anno, infatti, la crescita ha interessato sia i comparti del nuovo e dell’usato, che le radiazioni. Nel dettaglio, secondo gl ...

Frontex, in 4 mesi meno 62% di arrivi dal Mediterraneo centrale - Frontex, in 4 mesi meno 62% di arrivi dal Mediterraneo centrale - Tra le principali rotte migratorie, i Balcani occidentali e il Mediterraneo centrale hanno registrato i maggiori cali nei rilevamenti di attraversamenti irregolari (rispettivamente -69% e -62%), ...