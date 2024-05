Nuovo amministratore delegato per il Gruppo Frescobaldi | Fabrizio Dosi al posto di Giovanni Geddes da Filicaja

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Novità ai vertici di Marchesi de'. Ilvitivinicolo toscano, che a settembre scorso aveva annunciato l'arrivo di Marco Balsimelli come direttore di produzione dei top brand Masseto e Ornellaia (da gennaio 2024), ha annunciato la nomina dicome, 54 anni, una laurea in economia alla Bocconi di Milano ed esperienze in diversi settori, dalla moda al food, succede ada, che rimarrà nel consiglio di amministrazione. Nelle mani ditutti i brand del, entrato in azienda nel febbraio 2019 come direttore operativo (chief operating officer), si occuperà di tutti i brand del ...

