Nuove misure per punirli Operazione-Tawian | la Cina si prende tutto - boatos da Pechino

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Laintrodurrà "legali" per punire gli "irriducibili" promotori dell'indipendenza di Taiwan, con particolare attenzione al contrasto delle azioni che "tentano di dividere il Paese o incitare alla secessione". Lo ha detto il portavoce dell'Ufficio cinese per gli Affari di Taiwan, Chen Binhua, nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi a, senza aggiungere ulteriori dettagli. L'annuncio è arrivato alla vigilia della cerimonia d'insediamento del nuovo presidente eletto dell'isola, Lai Ching-te, in programma il 20 maggio prossimo. L'indipendenza di Taiwan "è contro la volontà popolare e mette a repentaglio la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo del Paese", ha affermato Chen, ribadendo che"non chiuderà un occhio" sulle attività di quelle che considera "forze separatiste". ...