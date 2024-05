Nuova fumata nera Camere per elezione del giudice costituzionale

(Di mercoledì 15 maggio 2024)nella seduta comune di Camera e Senato sull'del. Sono state 349 le schede bianche. Si dovrà, dunque, procedere ad un quinto scrutinio. L'esito della votazione era stato dato già per scontato visto l'orientamento della maggioranza a votare scheda bianca per attendere che scadano altri tre giudici costituzionali e, dunque, trovare una quadra, anche con l'opposizione, in una logica più complessiva.

Lautaro Martinez è pronto a legarsi all’Inter per altri anni. Secondo quanto riferito da SportMediaset è arrivata la fumata bianca per il prolungamento di contratto: le Cifre e la nuova scadenza RINNOVO – La storia di Lautaro Martinez all’Inter è ...

Fusione Ita-Lufthansa, fumata grigia dall’Ue: per Bruxelles i correttivi non bastano. Nuova data a luglio - Fusione Ita-Lufthansa, fumata grigia dall’Ue: per Bruxelles i correttivi non bastano. nuova data a luglio - Bruxelles ha prorogato la scadenza per la decisione che ora è attesa il 4 luglio. C'è dunque "tutto il tempo" per migliorare. Ma crescono i timori che l'accordo finale diventi antieconomico e quindi i ...

Nandez ci riprova con l’Inter - Nandez ci riprova con l’Inter - L’esterno è in scadenza a Cagliari ma la dirigenza nerazzurra ha mollato la pista da tempo: si riapre solo se parte Dumfries ...

Pagina 1 | Nandez ci riprova con l’Inter - Pagina 1 | Nandez ci riprova con l’Inter - L’esterno è in scadenza a Cagliari ma la dirigenza nerazzurra ha mollato la pista da tempo: si riapre solo se parte Dumfries ...