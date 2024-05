Nuova Dacia Bigster 2025 | sguardo al futuro - ma che prezzi!!

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ormai anche il marchio, almeno in parte, ha dovuto cedere agli importanti aumenti che si sono avuti nei listini negli ultimi anni. Le versioni d’attacco dei modelli in gamma sono ancora abbastanza accessibili alla maggio parte della clientela media, ma se si punta in alto isono cresciuti e non poco. Le cause sono da imputare all’aumento dei costi delle materie prime, all’elettronica che ormai fa parte del corredo medio di un’auto ed all’obbligatorietà di presenza di alcuni sistemi di sicurezza oggi previsti per legge. Anche il prossimo modello in arrivo, la, non sarà esente da questi aumenti di listini. Specialmente se pensiamo che si tratterà di un modello di grandi dimensioni. La neonataDuster oggi parte da una cifra di 17.900 €. Ipotizziamo che la ...