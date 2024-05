Nuova Caledonia | scontri a Noumea - coprifuoco e aeroporto chiuso

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Violenti, in, dopo la proposta di modifica alla costituzione per introdurre un nuovo sistema di voto. Il governo ha imposto ill’, cosa sta succedendo? Il governo dellaha lanciato un appello alla “ragione e alla calma” dopo le rivolte

Nuova Caledonia, violente proteste contro la riforma costituzionale voluta da Parigi: un morto - nuova caledonia, violente proteste contro la riforma costituzionale voluta da Parigi: un morto - Da lunedì il movimento pro-indipendenza protesta contro il disegno di legge che vuole ampliare il corpo elettorale. Martedì sono stati imposti il coprifuoco notturno e il divieto di incontro pubblico ...

Turismo rurale, crescono le prenotazioni - Turismo rurale, crescono le prenotazioni - Il turismo rurale si prepara a vivere una nuova stagione positiva con oltre l’80% degli italiani – ma il dato sale al 90% tra gli stranieri – che dichiara di preferire una meta extraurbana per le pro ...

Trenitalia, oltre 1 milione di pax per le gite - Trenitalia, oltre 1 milione di pax per le gite - Studenti e docenti scelgono il treno per i viaggi d’istruzione. Nel 2023 e nei primi mesi di quest’anno, a bordo dei treni Intercity, Intercity Notte, Eurocity, Euronight e Regionale di Treni [...] ...