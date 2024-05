Nuoto pinnato Salvatori vince l’oro nella distanza 3 km

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nelle acque del bacino della Standiana si è svolta domenica scorsa la Prima Prova di Coppa Italia diin Acque Libere, a cui hanno partecipato 21 società e circa 170 atleti. La Blu Atlantis Avis Ravenna, società organizzatrice con il supporto di FIPSA, Suzuki Italia e Avis, ha concluso la manifestazione con un ricco bottino. La squadra degli Agonisti ha superato le aspettative: Matteo, 3° categoria specialità pinne, ha vintodei 3 km e l’argento assoluto. Doppio oro (assoluto e di categoria) sulladei 1000 metri per Matteo Guerrini, 3° categoria, fresco di convocazione in nazionale giovanile. Primo posto anche per Nicholas Vistoli nei Senior, argento per Gabriele Fiorini e bronzo per Sebastiano Fabbri negli ...

