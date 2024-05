Notte prima degli esami Quarant’anni e non sentirli Così Venditti creò il cult

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) di Leo Turrini A volte non sono solo canzonette, con buona pace del grande Edoardo Bennato. A volte ci sono brandelli di musica leggera che irresistibilmente diventano parte di quella che chiamiamo, con vaga prosopopea, ‘ura nazionalpopolare’. Fuper Volare (anche se in realtà si intitolava ’Nel blu dipinto di blu’) di Domenico Modugno, per Emozioni di Lucio Battisti, per ’Strada facendo’ di Claudio Baglioni. Perché loro sì e altre no? È che scatta qualcosa nella psiche collettiva: un accordo, una frase, uno slogan. Qualcosa ti entra sotto la pelle e da lì risale fino al cervello. E non si muove più, nonostante lo scorrere del tempo, il disfacimento delle illusioni, l’invecchiamento delle cellule cerebrali. Accade, è accaduto anche a ’’. Copyright ...