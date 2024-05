Nono mese Parto in arrivo per la bella conduttrice tv | Aspettiamo lui per sposarci in estate

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lapiùdella tv presto mamma. Ci siamo davvero, manca pochissimo. Ce lo fa sapere lei con un annuncio via social. Infatti ha pubblicato proprio ora un paio di scatti che parlano chiaro. Pancione in primo piano, il piccolo è in. E’ iniziato conto alla rovescia. Che gioia per il volo tv. I telespettatori in questi mesi di sua assenza dal piccolo schermo non le hanno fatto mai mancare il loro supporto e il loro amore. Lei li ricambia con due fotografie che la ritraggono raggiante con il pancione bene in vista. Il primo scatto è un selfie davanti allo specchio. L’immagine è accompagnata da tre parole: “Nido, approdo, radici”. La seconda fotografia invece è più artistica: lei di profilo con un cappello di paglia appoggiato sull’addome: “Coming soon, il”. Leggi anche: ...