Non sono emergenza è una campagna di sensibilizzazione lanciata dall’Osservatorio Con i Bambini attraverso un fotoreportage e un documentario con le voci dei protagonisti L' obiettivo è provare a capirli davvero - proponendo una narrazione altra rispetto a quella emergenziale e giudicant - che è invece molto diffusa

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ansia, depressione, disturbi alimentari, bullismo e baby gang. Identità sessuale, isolamento ed eco ansia:queste alcune facce di un fenomeno complesso e in forte crescita, ma ancora poco esplorato. E cioè il disagio, profondo e multiforme, del qualevittime gli adolescenti di oggi. Una sofferenza che però troppo spesso viene affrontata in una logicache trascura, persino, desideri e opinioni di chi quel disagio lo sta provando. I giovaniuna risorsa incredibile, a patto che si voglia ascoltarli per. ...

Per ogni 100 metri di spiaggia lineare ci sono , mediamente, 705 rifiuti . E quasi la metà (cioè il 40,2%) sono rappresentati da sole cinque tipologie di oggetti: mozziconi, pezzi di plastica, tappi e coperchi in plastica, materiali da costruzione e ...

Sky Sport – Cannavaro : “Sono soddisfatto , partita in totale emergenza contro una squadra che voleva vincere a tutti i costi” Le parole di Fabio Cannavaro , … L'articolo Cannavaro : “Sono soddisfatto , partita in totale emergenza contro una squadra ...

Non sono un’ emergenza ma una risorsa, eppure gli adulti spesso fanno fatica a rendersene conto. Per superare una visione a senso unico del disagio giovanile e mettere invece i giovani al centro della narrazione parte la campagna parte cipativa Non ...

Nubifragio a Milano: allagamenti e allarmi per il Lambro (Video) - Nubifragio a Milano: allagamenti e allarmi per il Lambro (Video) - Quartieri di Isola, Zara, Ca’ Granda e Maggiolina: Questi quartieri hanno subito notevoli allagamenti e sono tra le aree più colpite secondo gli ultimi dati di Arpa Lombardia. Niguarda e Pratocentario ...

Emergenza sangue per un bambino ricoverato al Santobono: “Donatori da 0 negativo oppure A negativo” - emergenza sangue per un bambino ricoverato al Santobono: “Donatori da 0 negativo oppure A negativo” - È emergenza sangue per un bambino beneventano attualmente ricoverato all'ospedale pediatrico di Napoli Santobono Pausilipon, nella sede di via Posillipo. Ad occorrere con urgenza sono trasfusioni di ...

A Primavalle sono iniziate le demolizioni della palazzina Ater. Diventerà un edificio "green" - A Primavalle sono iniziate le demolizioni della palazzina Ater. Diventerà un edificio "green" - Con due anni di ritardo rispetto all'annuncio ufficiale, ruspe attive a via Gasparri. L'azienda creerà 12 nuovi alloggi con un investimento complessivo di oltre 4 milioni di euro ...