Non posso più andare al pub e sedermi tranquillo in un angolo Io sono sempre la stessa persona | parla il creatore di Baby Reindeer - Richard Gadd

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lui,, che la serie l’ha scritta e interpretata, continua a opporsi alla volontà del pubblico di cercare corrispondenze con la vita reale. Stiamondo die di quando la popolarità di questa serie abbia esondato rispetto alla fiction per scatenare una ‘caccia’ alla vera Martha (Fiona Harvey, 58enne, che ha rilasciato un’intervista a Piers Morgan).ha ribadito all’Hollywood Reporter: “Nond’accordo con questa cosa delle investigazioni. Ho rilasciato pubblicamente una dichiarazione dicendo che voglio che lo spettacolo venga accolto come un’opera d’arte e voglio che la gente lo apprezzi come tale. Mi chiamo Donny Dunn: esiste in una sorta di regno immaginario, anche se è basato sulla verità. Esiste in un regno immaginario: godiamoci ...