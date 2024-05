Non lo farà mai più | la scelta moderna di Camilla e la lettera da Buckingham Palace

(Di mercoledì 15 maggio 2024)non acquisterà nuovi prodotti in pelle d'animali. La Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) ha ricevuto unada, in cui si afferma che la regina «non si procurerà alcun nuovo capo di pelliccia». L'associazione animalista, che sostiene che le pellicce sono crudeli e non necessarie - scrive la Bbc - ha commentato affermando che bisognerebbe «brindare alla reginacon un bicchiere del miglior chiaretto». «È giusto che la monarchia britannica rifletta i valori britannici, riconoscendo che la pelliccia non ha posto nella nostra società», ha affermato la fondatrice e presidente della Peta, Ingrid Newkirk. Ladella regina non significa però - precisa il Palazzo nella- cheabbia smesso ...

