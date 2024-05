Non è Gobert - è che contro questo Jokic non puoi farci nulla

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Rudyè alto 216 centimetri; quando apre le braccia il medio della mano destra e sinistra sono distanti 235 centimetri. Quando alza il braccio arriva oltre i 290 centimetri, cioè, senza saltare o usare scale, potrebbe attaccare un adesivo al tabellone. Apacchetto, che già sarebbe spaventoso di per sé, parlando di basket ma non solo, unisce una buona mobilità e soprattutto un grande tempismo quando si tratta di proteggere il ferro. Pochi giorni fa ha vinto per la quarta volta il DPOY, il premio di difensore dell’anno della NBA, raggiungendo Dikembe Mutombo e Ben Wallace in cima alla lista di chi ne ha vinti di più. È e rimarrà un giocatore divisivo, per i limiti in attacco e per una certa antipatia francese che si porta dietro, ma nessuno può mettere in dubbio che, quando si parla di difesa, è già oggi uno dei migliori di sempre in ...