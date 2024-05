(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nelle mirabolanti intercettazioni pubblicate sul caso, sempre sospese fra il Mercante di Venezia e i cinepanettoni con Massimo Boldi, a un certo punto un altissimo funzionario cerca di spiegare al Presidente della Regione quanto già a un lombardo, ma lui è ligure, potrebbe apparire incomprensibile: come ragiona “o sciu Aldo” Spinelli, e forse altri imprenditori del territorio. “Sai, Gio – dice l’altissimo funzionario – questi fanno un ragionamento diverso. Loro si impropriano delle cose, sanno che non si potrebbe e lo fanno!”. Spero che “impropriano”, mai sentito prima, non sia un refuso, perché rende perfettamente di cosa si sta parlando: la mentalità acquisitiva, chiamiamola così, tipica del territorio. Ora, non vorrei giocarmi il lettore indignato con una citazione troppo “alta”, ma avete presenti le famose pagine dell’Etica protestante e lo spirito del ...

Non buttiamo via la Liguria insieme con l’acqua sporca - Non buttiamo via la liguria insieme con l’acqua sporca - "Ci starebbe bene un bel pistolotto ecumenico, rivolto proprio a tutti, indifferentemente liguri, italiani ed europei..." ...

Caos autostrade, auto in avaria: 6 km di coda a Genova Est - Caos autostrade, auto in avaria: 6 km di coda a Genova Est - Questa mattina un incidente ha prima bloccato l’A7, tra Bolzaneto e Busalla, poi un’auto in avaria tra Recco e Genova Est ha iniziato a creare non pochi problemi ...

Rapina coppie armato di machete poi si butta nel fiume per scappare - Rapina coppie armato di machete poi si butta nel fiume per scappare - L’uomo, prima cercava di nascondersi dietro ad un furgone spaccando un finestrino forse con l’intento di entrarci, poi alla vista della Polizia, cercava velocemente di darsi alla fuga saltando nel gre ...