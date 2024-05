’Noi tunisini siamo stati infangati’ | No - ho solo citato un giornale

(Di mercoledì 15 maggio 2024) PERUGIA – "Il suo è stato discorso razzista, che distorce e infanga il nome della Tunisia e dei". Così, Hanane Aloui, presidente dell’associazione della comunità tunisina in Umbria, si rivolge a Margherita Scoccia ed esprime "rammarico per quanto da lei affermato. In particolare,increduli poiché secondo la candidata del centrodestra, noisaremmo una banda di spacciatori che ha tenuto Perugia in ostaggio fino al 2014". "È molto facile puntare il dito - afferma Aloui -, molto più difficile fornire le prove delle accuse che si muovono.parte di questa comunità da quasi trent’anni. Alcuni dei nostri figli hanno studiato e si sono laureati in questa città". Scoccia ha però precisato a stretto giro: "’L’altra Perugia ostaggio della droga, la Scampia umbra nelle mani dei tunisinì era il ...

