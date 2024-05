(Di mercoledì 15 maggio 2024) Pubblicate le graduatorie per l’accesso ai servizi educativi estivi del Comune di Pesaro. "E’ stato un grande lavoro degli uffici – dice l’assessore Camilla Murgia –. Balza all’occhio che le graduatorie danno una risposta al 90% dei richiedenti del nido estivo. I pargoli in fascia 0- 3 anni rimasti in lista di attesa20". Balza all’occhio perché due anni fa iin fascia 0-3 anni rimastidalla porta per carenza di posti furono 110. "Siamo molto contenti di essere riusciti a potenziare il servizio fino a quasi eliminare il problema resosi evidente un paio d’anni orquando la domanda si innalzò del 40% . Fu una situazione straordinaria legata alle dinamiche del post Covid: quei numeri manifestavano le nuove esigenze delle famiglie. In due anni, si può dire, abbiamo riassorbito il problema" ...

Nidi e materne per l'estate. Calano le liste d'attesa. Ma 110 bambini sono fuori - Va meglio rispetto al passato per la fascia 0-3 anni, meno per quella dai 3-6. Pubblicate le graduatorie. L'assessore Murgia: "Risposte adeguate".

