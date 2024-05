Nicolò Zaniolo e l’ex fidanzata Sara Scaperrotta tornano insieme anche per il figlio Tommaso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 maggio 2024), ex calciatore della Roma, che ora milita in Premier League con l’Aston Villa, è ritornatoalla sua ex ragazza. I due hanno chiarito le discussioni avute in passato e hanno deciso di ricongiungersi,per amore del, il piccoloche compirà 3 anni a luglio. Tutti i problemi sono passati in secondo piano e la coppia ha messo al primo posto il benessere del. Da qualche settimana, il calciatore è tornato a mettere like sotto tutti i post della ragazza, facendo presagire ad un ritorno. Era il 2020 quando i due annunciarono l’arrivo del piccolo, ma, in quel periodo, il calciatore era sotto tutti i riflettori per la relazione con la modella Madalina ...