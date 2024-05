Nicola Corti morto incastrato in un macchinario - sconcerto e dolore alla Kme

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Lucca, 15 maggio 2024 – Lavorava da molti anni in quello stabilimento ed era considerato un esperto nelle sue mansioni., 50 anni di Barga, èoggi in un tragico incidente sul lavoro nello stabilimento Kme di Fornaci di Barga, a Lucca. In base alle prime ricostruzioni dell’incidente, l’operaio stava lavorando a una macchina a ciclo continuo con cui vengono fabbricati laminati di rame o di ottone quando per cause ancora da accertare è rimastoneled è deceduto. L’incidente ha creato moltotra i dipendenti dello stabilimento. L’uomo lavorava lì da diversi anni ed era molto conosciuto all’interno dell’azienda che esprime cordoglio eper quanto accaduto. Il 50enne lascia la compagna e una figlia. Sulla dinamica ...

Lucca: muore operaio schiacciato da un macchinario in una ditta di metalli a Fornaci di Barga - Lucca: muore operaio schiacciato da un macchinario in una ditta di metalli a Fornaci di Barga - Ancora un incidente mortale sul lavoro in Toscana. A perdere la vita oggi, 15 maggio 2024, nella ditta ex Kme Europa Metalli di Fornaci di Barga, in provincia di Lucca un operaio di 50 anni, nicola Co ...

Resta incastrato nel macchinario e viene schiacciato da una bobina: operaio muore sul lavoro - Resta incastrato nel macchinario e viene schiacciato da una bobina: operaio muore sul lavoro - Incidente mortale sul lavoro alla Kme Europametalli di Fornaci di Barga, in provincia di Lucca, dove un operaio è morto dopo essere rimasto incastrato in un macchinario nel reparto minatoio. Il tragic ...

Barga di Lucca, operaio muore incastrato in un macchinario - Barga di Lucca, operaio muore incastrato in un macchinario - Incidente mortale sul lavoro alla Kme Europametalli di Fornaci di Barga. La vittima è nicola corti di 50 anni ...