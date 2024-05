Neuromed | Dieta mediterranea - non solo extravergine e verdure Uov - no -i, vino rosso | ecco gli altri cibi sani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Nonoliodi oliva, legumi, frutta e verdura di stagione. Laè fatta di moltialimenti troppo spesso trascurati, quasi dimenticati, ma che sono centrali nel regime alimentare più salutare per eccellenza. Uova, latticini, noci, semi, spezie e anchesono compenenti “vitali” dellae che, secondo una review pubblicata sul Journal of Translational Medicine, condotta da un gruppo di università dei paesi del Mediterraneo: l’Università di Catania, di Parma, la Politecnica Delle Marche, l’Irccsdi Pozzilli e dall’Universidad Europea del Atlántico in Spagna, sarebbero invece sottovalutati. A puntare i riflettori sugli alimenti “Cenerentola” della ...