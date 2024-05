Netanyahu - ' non c' è e non ci sarà crisi umanitaria a Rafah

(Di mercoledì 15 maggio 2024) "Le nostre forze stanno combattendo in tutta la Striscia di Gaza, a Jabalya, Zaitun e. Lo facciamo evacuando la popolazione civile e adempiendo al nostro impegno nei confronti dei loro bisogni umanitari. I nostri sforzi responsabili stanno dando i loro frutti". Lo ha detto il premier Benyaminsecondo cui "finora aè stato evacuato dalle zone di combattimento quasi mezzo milione di persone. La catastrofedi cui hanno parlato non si è materializzata, né si materializzerà".

