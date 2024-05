Nessun furto né maltrattamento all’anziana che accudiva | assolta badante di 72 anni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Arzago d’Adda. Quando il giudice ha pronunciato la sentenza di assoluzione, è scoppiata in lacrime. Lei, che nella sua deposizione ha sottolineato che “nella cultura tunisina le persone anziane sono molto rispettate. Non avrei mai potuto fare del male alla signora Carla, né rubare i suoi soldi”. Ad accusarla di maltrattamenti,, minacce e indebito utilizzo del bancomat, è la nipote dell’anziana che l’imputata, A.B.A., 72, tunisina residente in alta Val Seriana, aveva accudito per 11 mesi tra il 2016 e il 2017. Secondo i parenti lasi sarebbe appropriata di circa 40mila euro. I nipoti dell’84enne, ora deceduta, avevano deciso di assumere unain quanto la zia era fragile, depressa, trascurata ed era caduta più volte nell’appartamento dove viveva da sola. Nel momento in cui l’imputata aveva ...