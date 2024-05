Nel marsupio con cocaina - hashish e marijuana | 21enne arrestato dalla Polizia di Stato 

Ponticelli : sorpreso dalla Polizia a rubare in un appartamento . Era ai domiciliari per lo stesso reato. arrestato 42enne napoletano. Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Ponticelli , durante il servizio di controllo del ...

Un uomo accusato di aver ucciso qualche giorno fa la propria compagna nel comune di Antibes (Francia) è stato arrestato oggi dalla polizia a Genova : appena giunto in Italia attraverso la frontiera di Ventimiglia, stava tentando di imbarcarsi per ...

Una donna è stata uccisa dal marito 76enne in casa a Parma : l'uomo ha sparato alla moglie con un fucile , poi è stato arrestato per il Femminicidio

Crack nella e-cig. Arrestato alle Cascine - Crack nella e-cig. arrestato alle Cascine - Un uomo di 48 anni, di origine cubana, è stato arrestato a Firenze per nascondere crack in una sigaretta elettronica. L'uomo è stato bloccato dai carabinieri durante un controllo al parco delle Cascin ...

Atti osceni davanti alle vigilesse, poi distrugge a testate il vetro dell'auto: arrestato - Atti osceni davanti alle vigilesse, poi distrugge a testate il vetro dell'auto: arrestato - Il quarantaduenne ha opposto resistenza alla polizia locale prendendo a calci e danneggiando anche le moto di servizio ...

In casa dosi di cocaina e un kit per confezionare da droga: un arresto a Cagliari - In casa dosi di cocaina e un kit per confezionare da droga: un arresto a Cagliari - È quanto trovato dalla polizia a Cagliari nell’abitazione di un 52enne, pregiudicato e arrestato in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli investigatori della ...