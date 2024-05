Nei campus statunitensi in lotta contro la guerra a Gaza

Negli Stati Uniti ritornano nelle università le violenze dei soldati di stagno - Negli Stati Uniti ritornano nelle università le violenze dei soldati di stagno - Tin soldiers and Nixon coming We’re finally on our own This summer I hear the drumming Four dead in Ohio. di Ezio Boero “Stanno arrivando Nixon e i soldatini di stagno …”: il 4 maggio 1970, (...) ...

Campus minato. Le proteste universitarie possono sconvolgere il voto in Usa - campus minato. Le proteste universitarie possono sconvolgere il voto in Usa - In America l’anno accademico è terminato. Ma se Rafah sarà un’altra carneficina, le manifestazioni riprenderanno in autunno. E per ...

Biden sulle proteste studentesche nei campus statunitensi: «In America non c'è posto per l'antisemitismo» - Biden sulle proteste studentesche nei campus statunitensi: «In America non c'è posto per l'antisemitismo» - Negli Stati Uniti c'è «il diritto alla protesta, ma non il diritto al caos». Lo ha detto il presidente Joe Biden, in un intervento a sorpresa sulle proteste filo palestinesi in corso nei campus univer ...