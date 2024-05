Negli Stati Uniti c’è un problema con gli scanner per trovare le pistole | il caso di Evolv

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 15 maggio 2024) La tecnologia diverrà installata nelle metropolitane di New York a partire da giugno. Ma numerosi casi in giro per glidimostrano che i sistemi di rilevazione non funzionano come dovrebbero: tra falsi positivi e coltelli passati inosservati, la decisione del sindaco Eric Adams potrebbe avere conseguenze inaspettate.