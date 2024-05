Nargi | In campo per essere la prima donna sindaco della città

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ho scelto di candidarmi adlastoria di Avellino perché amo la nostraed è qui che immagino il nostro futuro. Mi impegnerò con tutta me stessa”. E’ quanto afferma Laura, candidata alla fascia tricolorecoalizione civica sostenuta da “Siamo Avellino”, “Davvero” e “Viva la Libertà”. “Vi siete mai chiesti cosa c’è dietro una coalizione? Dietro quella che mi sostiene ci sono 88 cuori che battono seguendo il loro personalissimo ritmo. Ci sono intelligenze, capacità, sensibilità ed entusiasmi che sostanziano proposte di sviluppo che aspettano solo dimesse in pratica. Idee – continua– che camminano sulle gambe di 35 donne e 53 ...

Inchiesta Dolce Vita, fissato il Riesame per l’ex vicesindaco Nargi - Inchiesta Dolce Vita, fissato il Riesame per l’ex vicesindaco nargi - L’inchiesta “Dolce Vita”di nuovo dinanzi al Riesame. E’ stata fissata, per venerdì, 17 maggio, l’udienza di Riesame per Laura nargi e Gianluigi Marotta, indagati a piede libero e difesi dagli avvocati ...