Napoli - terapie e lavoro in palestra per Osimhen | è a rischio per la Fiorentina

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Brutte notizie per il, che verosimilmente dovrà fare a meno di Victorin occasione della trasferta del Franchi, contro la. L’attaccante non si è infatti allenato con il resto del gruppo, bensì ha svolto “personalizzato in“. Chi si è allenato insieme ai compagni è Jesper Lindstrom, mentre Piotr Zielinski e Mario Rui hanno svoltodifferenziato. SportFace.

Versa in condizioni critiche all’ospedale del Mare l‘operaio di 58 anni che, sabato scorso, è stato colpito da una trave in ferro staccatasi da una gru vicino a un capannone in via Volpicelli, a Ponticelli, quartiere orientale di Napoli . La ...

Antonio Conte pensa già ai rinforzi per il Napoli : il tecnico chiede un ex Juventus per l’attacco : Manna al lavoro per ac Conte ntarlo. Il tema caldo del giorno in casa Napoli è sicuramente relativo al prossimo allenatore che siederà sulla panchina ...

Napoli, processo al boss dei Van Gogh: attesa per le intercettazioni - napoli, processo al boss dei Van Gogh: attesa per le intercettazioni - La sentenza è attesa per il 10 luglio, qualche giorno dopo le motivazioni con cui i giudici della Corte di Cassazione danno il via libera all'uso delle intercettazioni ...

Guti, l'idolo di Kvara da bambino: "Mi piace molto, abbiamo parlato su Instagram" - Guti, l'idolo di Kvara da bambino: "Mi piace molto, abbiamo parlato su Instagram" - Era tra gli idoli da bambino di Khivcha Kvaratskhelia, Guti, ex "galactico" del Real Madrid, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn in cui ha parlato dell'attaccante del napoli ... programma ...