Napoli su Luis Alberto - la Lazio ha fissato il prezzo

Napoli su Luis Alberto Luis Alberto vuole dare tutto se stesso nelle ultime due partite per portare la Lazio in Europa League e salutare al meglio una piazza che lo ha amato tanto, come non gli era mai capitato nella sua carriera. Il ‘Mago’, ...

IL MATTINO, Italiano-Napoli e una penale per liberarsi dei viola - IL MATTINO, Italiano-napoli e una penale per liberarsi dei viola - In casa napoli tiene banco ancora il toto-allenatore in vista della prossima stagione. Facendo le carte alle volontà di Aurelio De Laurentiis, Il Mattino ribadisce che la primate. Operagli azzurri ...

Luis Alberto, non solo il Napoli: le squadre interessate allo spagnolo - luis Alberto, non solo il napoli: le squadre interessate allo spagnolo - luis Alberto, il napoli si fa avanti: la Lazio chiede 15 milioni per il cartellino. Nel frattempo, Tudor lo riporta in gruppo ...

Calciomercato Napoli, chieste informazioni alla Lazio per Luis Alberto - Calciomercato napoli, chieste informazioni alla Lazio per luis Alberto - Secondo quanto riportato da Sky sport nelle scorse ore, infatti, il napoli di Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto informazioni alla Lazio per il centrocampista spagnolo luis Alberto. La richiesta ...