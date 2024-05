Napoli spunta la pista la Luis Alberto - ma la richiesta della Lazio è alta

180 minuti alla grande prima di dirsi addio. Luis Alberto vuole dare tutto se stesso nelle ultime due partite per portare la Lazio in Europa...

Napoli su Luis Alberto Luis Alberto vuole dare tutto se stesso nelle ultime due partite per portare la Lazio in Europa League e salutare al meglio una piazza che lo ha amato tanto, come non gli era mai capitato nella sua carriera. Il ‘Mago’, ...

CDS - Il Napoli pensa a Luis Alberto, la Lazio chiede almeno 15 milioni di euro per cederlo - CDS - Il Napoli pensa a luis alberto, la Lazio chiede almeno 15 milioni di euro per cederlo - Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe chiesto informazioni alla Lazio per luis alberto, centrocampista in uscita dai biancocelesti: "Lotito non lo cederà gratis, non ri ...

Lazio: la situazione di Luis Alberto. Napoli, primi contatti con Conte - Lazio: la situazione di luis alberto. Napoli, primi contatti con Conte - Lo spagnolo devev portare un'offerta di 15 milioni se vuole partire. La società e il tecnico si sono incontrati sabato. Il Real Madrid ne fa 5 all'Alaves ...

Lazio, comunicazione arrivata per Luis Alberto: valutazione vantaggiosa, un club italiano in pole - Lazio, comunicazione arrivata per luis alberto: valutazione vantaggiosa, un club italiano in pole - 180 minuti alla grande prima di dirsi addio. luis alberto vuole dare tutto se stesso nelle ultime due partite per portare la Lazio in Europa League e salutare al.