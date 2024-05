Napoli - Osimhen non recupera Salta la Fiorentina Sky Sport

(Di mercoledì 15 maggio 2024)verso il forfait per Firenze. Lo scrive Skysecondo cui l’attaccante nigeriano, vittima di un problema muscolare contro il Bologna, non si sia allenato nemmeno oggi con la squadra. Scrive la redazione della pay tv: “Colpito da un problema muscolare nell’ultima partita contro il Bologna, l’attaccante deldovrebbere la trasferta di Firenze, quasi uno spareggio per l’ottavo posto che varrebbe almeno l’ingresso in Conference League. Il nigeriano continua a non allenarsi con la squadra a Castelvolturno” I dubbi e gli indisponibili delper Firenze Di sicuro non sarà della partita Zielinski, lesione lesione di basso grado al gastrocnemio mediale della gamba sinistra. C’è una minima percentuale che possa essere convocato. Così come, al momento è ...

Paola Egonu è nata a Cittadella ed è sempre vissuta in Italia. Ha un nome italiano, parla italiano, si sente italiana e lo è a tutti gli effetti. Forse per questo, la frase scritta dal generale Roberto Vannacci nel suo libro, «anche se italiana di ...

Retroscena su Samardzic: saltato a gennaio per un motivo, ma ADL può tornare alla carica - Retroscena su Samardzic: saltato a gennaio per un motivo, ma ADL può tornare alla carica - Samardzic al Napoli saltò per il mancato accordo tra gli azzurri ed il padre, ma ora il club partenopeo potrebbe tornare alla carica. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello sport sul centro ...

Maldini e l’intervista censurata dalla Lega: cosa è stato tagliato Bufera sul web - Maldini e l’intervista censurata dalla Lega: cosa è stato tagliato Bufera sul web - «A seguito di molti commenti negativi – scrive la Lega – anche al protagonista dell’intervista, la Lega Serie A, in totale autonomia editoriale e in ossequio a una prassi tipica nella gestione dei ...

Cds - Italiano e Pioli restano in lista come alternative: la situazione attuale - Cds - Italiano e Pioli restano in lista come alternative: la situazione attuale - Sull'edizione odierna del Corriere dello sport si scrive dei tecnici che in estate lasceranno il Milan e la Fiorentina e potrebbero arrivare in azzurro. "In lista resistono Vincenzo Italiano, il ...