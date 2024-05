Napoli - nuovo tentativo per Samardzic in estate

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Ilsarebbe ancora interessato a Lazar, ragion per cui quest’ci sarà undel club. Lazarstava per essere acquistato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

IL PARERE - Brambati: "Conte potrebbe far bene a Napoli, ma vuole un progetto vincente" - IL PARERE - Brambati: "Conte potrebbe far bene a napoli, ma vuole un progetto vincente" - “Conte ha sicuramente voglia di tornare ad allenare e non ha assolutamente preclusioni per il napoli, anzi. Per convincerlo- ha detto Massimo Brambati, ex difensore ed opinionista 7Gold, a Radio Marte ...

FIFA - Accardi: "Allegri farebbe bene al Napoli, Calzona dovrebbe essere apprezzato" - FIFA - Accardi: "Allegri farebbe bene al napoli, Calzona dovrebbe essere apprezzato" - “Il napoli è fuori dall'Europa ma quest'anno, abbiamo detto, che il napoli avrebbe ricominciato un processo di crescita perché si era chiuso un ciclo. E mi sorprende in positivo il fatto che il presid ...

Luis Alberto a zero al Napoli Nessuna possibilità: Lotito fissa il prezzo - Luis Alberto a zero al napoli Nessuna possibilità: Lotito fissa il prezzo - Nessuna possibilità che Luis Alberto si liberi gratis dalla Lazio. Queste le ultime notizie del Corriere dello Sport sul centrocampista spagnolo, che nelle ultime settimane è stato accostato più volte ...