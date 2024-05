Napoli - Italiano ancora nel mirino Ma spunta una penale da pagare alla Fiorentina

Durante l'intervista dopo Frosinone-Inter Bisseck ha mostrato ai tifosi i suoi progressi: in meno di un anno ha imparato l' italiano , dimostrandosi un grande professionista.Continua a leggere

Bruges (Belgio), 8 maggio 2024 – Per il secondo anno di fila la Fiorentina strappa il pass per la finale di Conference League, che giocherà ad Atene il 29 maggio contro la vincente della sfida tra Olympiacos e Aston Villa. Dopo il 3-2 strappato in ...