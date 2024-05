Il Napoli è ancora in corsa per la qualificazione alla prossima Conference League , ma Cairo crede nel suo Torino : le parole sugli azzurri. La stagione del Napoli si sta finalmente avvicinando alla sua conclusione. Per i tifosi azzurri sarà senza ...

Alberto Savino , ex difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella trasmissione “A Tutto Napoli”, in onda su Tele A. Queste le sue dichiarazioni: “Il Napoli sta cercando di risolvere i problemi, ma non ci riesce. Come è successo ...

Dazn: “La sensazione che il Napoli abbia da tempo staccato la spina” - Dazn: “La sensazione che il napoli abbia da tempo staccato la spina” - “Proprio con la Fiorentina il napoli si sta giocando questo ottavo posto che varrebbe la conference League. Non è l’Europa che conta, ma De Laurentiis tiene comunque a questo risultato. Col Bologna ho ...

Simeone può lasciare Napoli con Osimhen, ADL pensa ad una rosa "ristretta" senza Europa - Simeone può lasciare napoli con Osimhen, ADL pensa ad una rosa "ristretta" senza Europa - Il presidente potrebbe decidere di non acquistare troppi calciatori in estate, in caso di mancata qualificazione in conference League.

Napoli in Conference League Il rischio di dare l'addio al “record” delle coppe in europa - napoli in conference League Il rischio di dare l'addio al “record” delle coppe in europa - Poco più di un anno fa, festeggiando lo scudetto dallo stadio Maradona, De Laurentiis disse che nella successiva stagione con Spalletti avrebbe puntato alla conquista della finale ...