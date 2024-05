Napoli - il design d’autore di Prezioso Casa incontra l’ebbrezza creativa di Wine&Thecity

Leggi tutta la notizia su ildenaro

I vini di Wine&Thecity in degustazione da. Per la prima volta la rassegna napoletana ideata da Donatella Bernabò Silorata con l'idea di diffondere la cultura del buon bere in spazi insoliti di, entra nel nuovissimo showroom in Piazza Vittoria 7 per un appuntamento che unisce grandi vini, raffinati assaggi di cucina e: Mercoledì 22 maggio, dalle 19 alle 22,offre infatti un percorso esperienziale inedito. Protagonisti della serata i pregiati vini dell'azienda campana Quintodecimo di Mirabella Eclano, espressione della migliore enologia irpina apprezzata in tutto il mondo insieme a tre tipologie di tartare firmate da I Love Eventi, la società di eventi nata dall'esperienza del ristorante Punto Nave e di Roji ...