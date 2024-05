Napoli - con Conte permanenza Kvara e due colpacci

Proseguono le trattative tra il Napoli e Antonio Conte, ma non c’è ancora un punto di incontro. Lo scrive il giornalista Gianluca Di Marzio su X. Napoli, si lavora sulla trattativa economica con Conte .@sscnapoli, le prime due scelte per la ...

Mentre il Napoli lavora per il prossimo allenatore, Antono Conte , già emergono retroscena circa i possibili acquisti richiesti dal mister. Tra questi, come sottolineato da Gerardo Fasano ai microfoni di Radio CrC, ci sarebbe anche il bomber ...

Le voci di Conte prossimo al Napoli si fanno più insistenti. Le due parti stanno trattando per trovare un’intesa economica. Per Franco Leonetti, giornalista di Radio Bianconera il tecnico leccese è vicinissimo alla società azzurra. Antonio Conte ...

Brambati: “Per convincere Conte ci vuole una cosa in particolare” - Brambati: “Per convincere conte ci vuole una cosa in particolare” - “conte ha sicuramente voglia di tornare ad allenare e non ha assolutamente preclusioni per il napoli, anzi. Per convincerlo ci vuole un progetto tecnico importante: non ha voglia di andare in una ...

