Napoli - anziana travolta e uccisa da un’auto pirata

15 maggio 2024 – Undella strada ha travolto e ucciso una donna di ottanta anni in via Labriola, a. L'incidente si è verificato ieri intorno alle 18, ma la notizia è stata resa nota solo oggi. Secondo le prime ricostruzioni una Citroen blu scura avrebbe sorpassato una macchina ferma e travolto una signora che stava attraversando la strada per poi abbandonare il luogo dell'incidente senza prestare soccorso alla donna. L'è stata rapidamente soccorsa e portata d'urgenza all'ospedale Cardarelli già in condizione di incoscienza e in pericolo di vita. Per lei non c'è stato nulla da fare: dopo poche ore la prognosi riservata è stata superata dalla notizia del decesso. Attualmente la polizia locale è impegnata nelle indagini per trovare e perseguire i responsabili dell'incidente.