(Di mercoledì 15 maggio 2024) La catastrofe. Così ihanno chiamato il 15 maggio del 1948. La, come viene chiamata in arabo. Un momento indelebile nell’eredità storica delle generazioni che quel momento lo hanno vissuto, subito, ricordato. 700 mila persone, appena il giorno dopo la nascita dello Stato di Israele, vennero costrette a un esodo che ancora oggi la versione israeliana definisce “volontario”, ma che di volontario ebbe ben poco. Un anniversario che oggi fa ancora più male, colpito al cuore dalla guerra in corso.laè il termine arabo con cui viene indicata, nella storiografia contemporanea, la cacciata di circa 700.000 arabidai territori occupati da Israele nel corso della prima guerra arabo-israeliana del 1948 e della guerra civile che la precedette. Un ...

L'attaccamento dei palestinesi alla propria terra "sconfiggerà tutti i tentativi di sfollamento continuati dopo la Nakba , non ultimi i piani per sfollare la nostra gente a Gaza ". Lo ha detto il Premier di Ramallah Muhammad Mustafa nella ricorrenza ...

Nakba, cos’è e cosa significa per i palestinesi - nakba, cos’è e cosa significa per i palestinesi - nakba è il termine arabo con cui viene indicata, nella storiografia contemporanea, la cacciata di circa 700.000 arabi palestinesi dai territori occupati da Israele nel corso della prima guerra ...

Dagli Usa pacchetto armi da 1 milione per Israele. Il premier Mustafa: "I palestinesi non lasceranno Gaza" - Dagli Usa pacchetto armi da 1 milione per Israele. Il premier Mustafa: "I palestinesi non lasceranno Gaza" - L’amministrazione Biden ha notificato al Congresso che intende procedere con la vendita di armi per un miliardo di dollari a Israele . Lo riporta il Wall ...

Studenti pro Palestina in tenda all’Università di Genova: “Fermate la guerra in Palestina” - Studenti pro Palestina in tenda all’Università di Genova: “Fermate la guerra in Palestina” - Genova – Nel giorno in cui ricorre il settantesimo anniversario della nakba, gli studenti universitari genovesi ... nello sforzo che è necessario per la vittoria", a sostegno della Palestina. Ad ...