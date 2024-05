Muore Dopo un Forte Mal di Testa | La Famiglia Denuncia - la Procura Apre un’Inchiesta

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

Pescara - Fabio Spadini, 49 anni, è deceduto in ospedaleessere stato soccorso a causa di unmal di. I familiari hannoto che, nei giorni precedenti, Spadini era stato colpito con un pugno alladurante una lite. Ladi Pescara ha quindi avviatoper determinare se esiste un collegamento tra l'aggressione e il decesso. Il magistrato ha ordinato un'autopsia per chiarire le cause della morte avvenuta ieri mattina. Spadini, disoccupato, è stato trasferito d'urgenza dal 118 all'ospedale Spirito Santo di Pescara, dove è giunto in gravi condizioni. Nonostante i tentativi di salvarlo, è morto pocol'arrivo.