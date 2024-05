Muore dopo lo scontro frontale Indagata la conducente dell’auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Non ce l’ha fatta Leonardo Goti, pratese di 65 anni, motociclista che domenica mattina in sella alla sua moto si è scontrato frontalmente con un’auto guidata da una ragazza di 23 anni all’interno della galleria della Madonna della Tosse sulla 325. Goti è morto ieri,due giorni di agonia, all’ospedale di Careggi dove era ricoverato da domenica in gravissime condizioni. L’uomo era arrivato a Careggi, trasportato da Pegaso, in quanto i medici intervenuti subitol’incidente, insieme all’ambulanza della Croce d’Oro, si erano subito resi conto della gravità della situazione. Goti aveva riportato delle importanti fratture agli arti inferiori e, soprattutto, era andato in arresto cardio circolatorio perdendo conoscenza. La procura di Prato ha aperto un fascicolo per omicidio stradale indagando lache era alla guida ...