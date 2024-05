Municipio XII – Santori e Picone | Fiamme in una scuola chiusa da anni - la gestione del patrimonio è insufficiente

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 15 maggio 2024) “Ieri pomeriggio ha preso fuoco un’aula all’interno dell’exFabrizio De Andrè di via Fabiola, istituto storico del quartiere Monteverde chiuso da oltre 3in quanto dichiarato inagibile. È opportuno già dalle prossime ore fare chiarezza sulle cause dell’incendio, ma non possiamo che denunciare il pressapochismo con cui ilXII gestisce il suo. Quellaè stata colpevolmente abbandonata dalle Istituzioni nonostante dovesse essere oggetto di interventi all’interno di un programma finanziato con fondi del Pnrr per poi essere data in concessione alla Asl, peraltro senza alcun formale passaggio in Consiglio municipale, l’organo che ha competenza e delega sulladel. Chiediamo subito la riunione di una Commissione ...