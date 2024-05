Mullet Mad Jack - la recensione | boomer shooter fatto di frenesia e imperfezione

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 15 maggio 2024) In un mercato sempre più ricco didai connotati radicalmente differenti, ispirati al passato ma sempre moderni, trovare le piccole gemme non è così complicato. Se da un lato abbiamo il ritorno in auge di antiche perle come Star Wars: Dark Forces Remaster, dall’altro si fanno sentire i giovani sviluppatori indipendenti con i loro approcci unici, pronti a dire la loro in un genere che, sorprendentemente, ha ritrovato prosperità negli ultimi dieci anni. L’ultimo esempio, tra i tanti, riguardaMad. Il folledi HAMMER95 potrebbe essere riassunto come un pot-pourri di citazioni provenienti dagli anni Ottanta, da oggi, da Occidente e dal Giappone. Non è soltanto un, ma anche un roguelike e un anime. Un po’ troppo? Forse sì, e ...