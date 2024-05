MOVIOLA – Atalanta-Juventus - Hien spinge Vlahovic | per Maresca non è rigore

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 15 maggio 2024) Episodio danel corso del secondo tempo di, valevole per la finale di Coppa Italia 2023/2024. I ragazzi di Massimiliano Allegri, avanti per 1-0, attaccano in contropiede con Dusanche si defila sulla sinistra e viene affrontano in maniera vigorosa da. Il difensore dell’loanche in maniera vigorosa e c’è anche un contatto basso con le due ginocchia. Per il direttore di gara, il signor Fabiodi Napoli, non è calcio die anche dal Var confermano la decisione dell’arbitro. Tante le proteste da parte della panchina dellae da parte di, tutti chiedevano a gran voce il calcio di. SportFace.