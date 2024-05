Mosca - massiccio attacco Kiev con droni e missili Atacms

(Di mercoledì 15 maggio 2024) L'Ucraina ha lanciato la notte scorsa unaereo sulla città portuale di Sebastopoli, nella Crimea occupata, e su diverse regioni russe: lo ha reso noto il ministero della Difesa di, come riporta la Tass. Oltre alla Crimea, l'operazione ha interessato le regioni di Belgorod, Kursk e Bryansk ed ha coinvolto anche iguidati di precisione a lungo raggioforniti dagli Usa. Secondo il ministero della Difesa russo, sono stati abbattuti 10sul territorio della Crimea e l'è stato in gran parte "sventato". L'independent riporta che l'Ucraina ha utilizzato anche 17kamikaze.

