(Di mercoledì 15 maggio 2024) Fornaci di Barga (Lucca), 15 maggio 2024 – Tragedia sulnell’azienda Kme di Fornaci di Barga dove questo pomeriggio un operaio ha perso la vita. Proprio duefa un 72enne era rimastomente ferito in unsulavvenuto all’interno dello stesso stabilimento. Era l’8 marzo e la persona coinvolta nell’infortunio è un pensionato che lavora con contratto a chiamata per la cooperativa Fanin di Fornaci, azienda che fa parte dell’indotto della metallurgica. Con i suoi colleghi era in quel frangente impegnato in una commessa di Kme. Nell’l’uomo era caduto a terra per evitare un grosso pannello elettrico che stava scivolando da un camion e si era procurato un trauma cranico, un trauma alle costole e la frattura di un femore. Un riflesso che gli è costato ...

Roma, 07 mag. – (Adnkronos) – ?Se vogliamo affrontare l’ occupazione femminile bisogna andare in direzione di un congedo pienamente paritario di cinque mesi , non trasferibile fra genitori, pagato al 100% ?. così Elly Schlein agli Stati generali dei ...

Milano, 8 maggio 2024 – Non solo il crollo del cantiere a Firenze, la strage di Suviana e l’ultimo episodio che si è verificato a Palermo: le morti sul Lavoro sono un tema, o meglio un problema all’ordine del giorno e la Lombardia non è esente ...

Il prossimi due mesi , per i lavoratori con figli, dovrebbero essere economicamente i migliori dell’anno: il loro stipendio, infatti, sarà soggetto al conguaglio del congedo parentale 2024, proprio come spiegato nella circolare pubblicata ad Aprile ...

Morto sul lavoro alla Kme, due mesi fa un altro grave incidente - Morto sul lavoro alla Kme, due mesi fa un altro grave incidente - Fornaci di Barga (Lucca), 15 maggio 2024 – Tragedia sul lavoro nell’azienda Kme di Fornaci di Barga dove questo pomeriggio un operaio ha perso la vita. Proprio due mesi fa un 72enne era rimasto gravem ...

Rimane incastrato in un macchinario: morto un operaio in un’azienda a Fornaci di Barga - Rimane incastrato in un macchinario: morto un operaio in un’azienda a Fornaci di Barga - Incidente mortale sul lavoro nel tardo pomeriggio di mercoledì alla Kme Europametalli di Fornaci di Barga (Lucca), azienda metallurgica per la lavorazione del rame. Da quanto si apprende, un operaio è ...

Illycaffè, ad Scocchia: "Nessun aumento tazzina, nonostante crescita costi materia prima" - Illycaffè, ad Scocchia: "Nessun aumento tazzina, nonostante crescita costi materia prima" - "Nel 2024 non è stato fatto nessun ritocco al rialzo del prezzo e non prevedo di farlo" dice all'Adnkronos/Labitalia la numero uno dello storico marchio italiano "Nel 2024 non abbiamo fatto nessun aum ...