Morto a diciotto anni Alberi per Gabriele

(Di mercoledì 15 maggio 2024)per ricordareGuarneri, strappato alla vita nel 2017 a soli 18, da un tumore. Il 19 maggio 2024 alle 18, al Parco Giffoni al Villaggio Sereno di Brescia, si ritroveranno familiari ed amici nel suo ricordo. Da quel grande dolore sono nati, infatti, legami, solidarietà e la scelta di aprire una sottoscrizione, invitando chi lo desidera ad effettuare una piccola donazione in memoria. Così è stato istituito il fondo, affidato alla Congrega della Carita Apostolica, che reinveste tali risorse in aiuti per associazioni, gruppi giovanili, progetti nei settori dell’educazione e della scuola. Dal suo avvio presso la Congrega il fondo ha già sostenuto progetti e persone per oltre 25mila euro. La sera di domenica 19 maggio, in Traversa Quarta al Villaggio Sereno di Brescia, sarà letto in modo condiviso il libro ‘L’uomo che ...

Milano – “Queste sono potature scellerate”. Così Giov anni Storti , in un video pubblicato sul suo profilo Instagram (1 milione di follower) si scaglia contro il Comune di Milano per la capitozzatura di alcuni alberi ai bordi della strada. Il video ...

Tre uomini sono rimasti intossicati nell'incendio che ha coinvolto un bus in zona Tor Sapienza ( Roma ): danni anche a un'auto in sosta e a dei gazebi

Rossetti rosa e pollici verdi: Mary Kay Inc. celebra 60 anni di bellezza sostenibile con un evento speciale di piantagione di alberi a Lewisville - Rossetti rosa e pollici verdi: Mary Kay Inc. celebra 60 anni di bellezza sostenibile con un evento speciale di piantagione di alberi a Lewisville - La partnership di Mary Kay con la Fondazione Arbor Day risale a più di 16 anni fa e in questo periodo l'azienda ha contribuito a piantare 1,4 milioni di alberi in tutto il mondo . La Fondazione Arbor ...

"Non abbiamo solo perso parte della produzione, ma anche il 20 per cento degli alberi" - "Non abbiamo solo perso parte della produzione, ma anche il 20 per cento degli alberi" - La produzione di mandorle è in aumento in Spagna grazie all'estensione della superficie coltivata che ha raggiunto oltre 761.600 ettari nel 2022. Nello stesso anno sono state ...

Rinata dopo quattro anni di lavori: la nuova vita dell’oasi naturale di Valle Averto - Rinata dopo quattro anni di lavori: la nuova vita dell’oasi naturale di Valle Averto - VENEZIA - Nel giro di quattro anni, a Valle Averto, sono raddoppiati i fenicotteri, passati da cinquecento a mille; è tornata a nidificare la sterna, con ben 70 coppie; è ...