Morire a 28 anni per un angioma. Il professor Giacomo Colletti spiega come si poteva evitare - Morire a 28 anni per un angioma. Il professor Giacomo Colletti spiega come si poteva evitare - Michela Andretta è morta dopo un intervento per la rimozione di un angioma. Il parere del professor Giacomo Colletti uno dei massimi esperti italiani di angiomi e malformazioni vascolari ...