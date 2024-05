Monza - Galliani | Nessuna frattura con le 4 big di Serie A

Poche cose per un tifoso della Reggiana sono più belle di festeggiare la salvezza in serie B con due turni di anticipo e grazie a una bella...

Monza, Galliani alla finale di Coppa Italia:'Palladino Non so il suo futuro..' - monza, galliani alla finale di Coppa Italia:'Palladino Non so il suo futuro..' - L'ad del monza Adriano galliani ha parlato con i giornalisti presenti a Roma prima di Atalanta - Juventus di Coppa Italia. “Il futuro di Raffaele Palladino Mi piacerebbe conoscerlo… Ne sapremo di più ...

Galliani replica alle voci di mercato su Colpani. Poi parla del futuro di Palladino - galliani replica alle voci di mercato su Colpani. Poi parla del futuro di Palladino - Il dirigente del monza parla all'uscita del Coni dopo il Consiglio di Lega (video di G. Marota) Per approfondire ...

Elio e le Storie Tese: «Mettiamo in musica l’inclusione nell’epoca di Vannacci» - Elio e le Storie Tese: «Mettiamo in musica l’inclusione nell’epoca di Vannacci» - Il 25 e 26 maggio a monza la due giorni del Concertozzo con PizzAut. «Faremo una cosa eccezionale per i tempi: suoneremo davvero». Prossimo obiettivo «Sciogliersi altre due volte» ...