Montecitorio - question time con i ministri Nordio e Fitto

(Di mercoledì 15 maggio 2024) ROMA – Il ministro della Giustizia, Carlo, risponde a interrogazioni sulla riforma della separazione delle carriere dei magistrati e iniziative di carattere normativo per una più stringente valutazione dei requisiti per l’applicazione delle misure cautelari (Faraone – IV-C-RE); sulla riforma della magistratura onoraria (Matone – Lega). Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele(foto), risponde a interrogazioni sullo stato di attuazione del Pnrr e iniziative volte ad assicurare il conseguimento dei relativi obiettivi (Foti – FDI); sulle iniziative volte a rispettare la riserva del 40 per cento delle risorse a favore del Mezzogiorno nell’ambito dell’attuazione del Pnrr (Borrelli – AVS); sulle iniziative volte a garantire una misura di agevolazione contributiva a carattere generale in favore ...

ROMA – Si svolgerà oggi, 17 aprile, alle ore 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio , a cura di Rai Parlamento. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso , risponderà a una ...

Alla Camera question time con Calderone, Tajani, Nordio e Fitto - Alla Camera question time con Calderone, Tajani, nordio e Fitto - Alle 15 il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Internazionali di tennis, i quarti del singolare maschile – Orari e dove vederli in tv (Sky e Rai) - Internazionali di tennis, i quarti del singolare maschile – Orari e dove vederli in tv (Sky e Rai) - Al Foro Italico di Roma proseguono gli Internazionali di tennis. Al via i quarti di finale del singolare maschile: dopo eliminazioni inattese e qualche borraccia di troppo, tra i migliori 8 del ...

Giro d’Italia, Tiberi “with the balls”. L’elogio di Pogacar al ciclista italiano: “L’unico che ha il coraggio di attaccare in salita” - Giro d’Italia, Tiberi “with the balls”. L’elogio di Pogacar al ciclista italiano: “L’unico che ha il coraggio di attaccare in salita” - “ Ammiro che lui abbia mostrato coraggio: fino ad ora è stato l’unico “. Non capita tutti i giorni di ricevere gli elogi dalla maglia rosa del Giro d’Italia: Antonio Tiberi – ciclista italiano 22enne ...